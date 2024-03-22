Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве – Токаев

Президент Казахстана прокомментировал теракт в московском "Крокус Сити Холле", передает Акорда.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.