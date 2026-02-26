Учёные создали антимикробное покрытие, которое позволяет хранить охлаждённое мясо птицы до 20 суток без заморозки и уже готово к внедрению в производство.

Казахстанские учёные представили технологию, которая позволяет почти втрое увеличить срок хранения охлаждённого мяса птицы — до 20 суток при температуре около нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Разработку создали специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра.

В ведомстве пояснили:

– В основе инновации – антимикробное пищевое покрытие на базе молочной сыворотки и бактериоцина. Разработанный биоконсервант эффективно подавляет развитие ключевых патогенов, включая синегнойную палочку, сальмонеллы и листерии, при этом не содержит токсичных химических добавок, – говорится в сообщении.

Отмечается, что покрытие замедляет микробиологическую порчу охлаждённого сырья и помогает сохранить его качество значительно дольше обычного.

В Минсельхозе также обратили внимание, что по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), к 2030 году мясо птицы может занять около 41% мирового рынка. В таких условиях увеличение срока хранения становится важным фактором конкурентоспособности производителей.

Технология уже прошла производственную апробацию и готова к внедрению в производство.