Вопрос полного или частичного списания неисполненных штрафов физических лиц рассмотрят в рамках административной амнистии.

В Казахстане рассматривают возможность списания административных штрафов для физических лиц в рамках предстоящей амнистии. Об этом сообщил глава МВД на заседании правительства.

По его словам, речь идет как о полном, так и частичном списании задолженностей по неисполненным штрафам.

— В рамках административной амнистии планируется рассмотреть вопрос полного или частичного списания неисполненных штрафов физических лиц. Категории таких лиц и порядок списания штрафов будут полностью согласованы с уполномоченными органами в ходе разработки законопроекта. Амнистия может быть применена к лицам, совершившим отдельные уголовные и административные правонарушения, не представляющие угрозы безопасности граждан и государства, — заявил министр внутренних дел Ержан Саденов.

При этом в МВД уточнили, что амнистия не затронет лиц, осужденных за тяжкие преступления. В их числе — террористические и экстремистские преступления, коррупционные правонарушения, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также пытки. Кроме того, под амнистию не подпадут лица, находящиеся в розыске.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений. Инициатива приурочена к принятию новой Конституции.