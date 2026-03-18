Сегодня мы расскажем реальную историю предпринимательницы, которая уже много лет привозит украшения в Уральск. На её примере разберём, как открыть ювелирный магазин и не потеряться в этом бизнесе.

Всё началось с падения рубля

Айгерим Аманшина — основательница ювелирного магазина «Адеми» — начала свой предпринимательский путь в 2014 году. В то время курс рубля резко снизился, и она решила воспользоваться этой возможностью. Предпринимательница ездила в Самару и привозила различные товары — сумки, бижутерию, посуду и аксессуары. Стартовый капитал составил около одного миллиона тенге.

— Курс сильно упал. Он был тогда 2,8. Мы каждые две недели ездили в Самару. Продавать вообще из дома начали. У нас спальня была оборудована для покупателей: там был весь товар — и платья, и сумки, и бижутерия, и даже иногда была обувь. В некоторые моменты я упаковывала весь этот товар в сумки и, как тётеньки, бабушки по рынку ходят, так же и я ходила по организациям, медучреждениям, в школы. Вот как в прежние времена я «под зарплату» давала товар, — рассказывает предпринимательница.

Первую партию серебряных украшений на сумму 250 тысяч тенге Айгерим закупила через посредников. Продажи по-прежнему велись из дома. Позже появилась первая торговая точка — арендованная полка в магазине Art House: сначала одна, затем уже три. Серьёзных вложений в развитие не было — бизнес рос постепенно, начиная всего с одной планшетки серёг. Со временем ассортимент расширялся: появились детские украшения, новые модели и всё больше разнообразных изделий. Всё развивалось шаг за шагом.

— В ювелирный бизнес я пришла не сразу, всё началось с сумок, бижутерии. Там были и контейнеры, и посуда — большой микс товаров для наших жителей. Сначала я продавала бижутерию, а потом перешла на серебро, потому что качество, конечно же, отличается. Потом настал такой момент, что хорошая бижутерия стоит как серебро. В цене небольшая разница, но по качеству намного лучше, поэтому мы приняли такое решение и перешли на серебро, — говорит Айгерим.

Первый закуп — 250 тысяч тенге

Через время Айгерим открыла бутик площадью 30 квадратных метров. Следующим шагом стало открытие островка в City Center. Это решение далось непросто — казалось, что такие места предназначены только для крупных предпринимателей. Но именно здесь её бизнес успешно работает уже более восьми лет.

Однако первая продажа серебра всё же произошла через Instagram. Сегодня социальные сети — один из главных инструментов магазина.

По словам Айгерим, если начинать сейчас сразу с большого ассортимента и арендованной точки, для старта понадобится примерно 5–8 миллионов тенге.

— Мы сотрудничаем только с ювелирными заводами России, которые уже на слуху у людей. Заводы высылают соответствующие документы о сотрудничестве, и, конечно же, когда какой-то новый завод появляется у нас на витринах, мы проверяем его в пробирных палатах России. Также нас есть свои пробирные палаты, которые проверяют соответствие пробы, — говорит предпринимательница.

Лучше всего в магазине продаются серьги, цепочки с подвесками и колье, а уже затем — кольца. Наценка на украшения стандартная — один к одному. Основные покупатели — женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

Самое прибыльное время — новогодние праздники и 8 Марта. Если не говорить о праздничных датах, то прибыльный сезон приходится на лето. По словам Айгерим, в хороший месяц магазин может приносить около 4–6 миллионов тенге. В менее удачные периоды выручка составляет примерно 3–3,5 миллиона тенге.

Обычно это февраль и ноябрь — месяцы, когда лучше сократить расходы и временно не заказывать новый товар.

— Если мы закупаем товары на новый год или 8 марта, то, конечно, закупаемся в большом объёме — примерно на 5–6 миллионов тенге. Готовимся к празднику. А если это обычный период и нужно дополнить ассортимент, то уходит около 1,5 миллиона, — рассказывает Айгерим.

Расходы и окупаемость

Аренда в проходимых местах начинается примерно от 200 тысяч тенге. Почти столько же получает продавец — зарплата складывается из оклада и процента от продаж.

Если открывать островок или магазин, окупаемость обычно занимает от одного до двух лет — всё зависит от размера вложений.

Поставщиков можно искать на выставках в Алматы, Астане, Стамбуле и Корее. Сама Айгерим начинала работу через посредников. По её словам, брак от заводов встречается редко, потому что в этой сфере очень важна репутация.

— Когда у меня спрашивают совета — открываться с детской одеждой или со взрослой, с обувью, — я всегда говорю: в любом случае нужно пробовать. Если нет больших сумм на руках, лучше начинать онлайн. Сейчас хорошо продают в TikTok и Instagram. У нас большое количество покупателей приходит именно оттуда. Мы снимаем видео, фотографируем — это как каталог: люди заходят, смотрят и покупают. Также мы продаём в Kaspi-магазине. Сейчас стало гораздо проще там зарегистрироваться и продавать, — делится предпринимательница.

Ошибки начинающих предпринимателей

Одна из первых ошибок — закупать товар только на свой вкус. А ещё Айгерим считает, что бизнес может «убить» равнодушие: нельзя просто привезти товар, расставить ценники и ждать чуда. Нужно постоянно выкладывать новинки, запускать акции, работать с клиентами.

— У нас, в отличие от одежды, где, например, обычный предприниматель привозит осеннюю коллекцию и должен до лета её распродать. Потому что потом она может стать неактуальной. У нас такого нет: есть изделия, которые мы по 10 лет завозим повторно. Как правило, от остатков мы не избавляемся, — рассказывает предпринимательница.

Как начать продавать украшения

Тем, кто хочет начать сегодня, она советует:

стартовать онлайн

вложить 500 тысяч – 1 миллион тенге в рекламу и ассортимент

ориентироваться сначала на молодёжь

не закупать на старте мужские украшения и дорогие изделия для возрастной аудитории

Если вкладываться в островок или магазин, то на окупаемость понадобится год или два — в зависимости от вложенной суммы.

— Во время карантина у нас были магазины. На юбиляре был большой бутик, в Орал парке, и, как практика показала, особой нужды в этом нет. Во-первых, там аренда выше, во-вторых, не любой покупатель зайдёт в бутик чтобы посмотреть. А тут покупатель, проходя мимо островка, может зацепиться взглядом за какие-то серьги и остановится. У меня всегда была возможность открыть бутик, но как-то не завлекало меня это, — говорит Айгерим.

Рекордная выручка за один день у Айгерим превысила миллион тенге. Сегодня её магазин — это фирменная упаковка, обновление витрин каждые 2–3 года, активные соцсети и постоянная работа с клиентом.

Её история доказывает: начать можно с небольшой суммы и одной планшетки, а вырасти — до магазина с миллионными оборотами. Главное — не ждать чуда, а постоянно работать с ассортиментом, клиентами и рекламой.

Стартовые вложения, выручка и окупаемость

С учётом аренды, зарплаты и пополнения ассортимента чистая прибыль может составлять от 1 до 1,5 млн тенге в месяц (в зависимости от сезона и оборота).