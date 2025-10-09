История бизнес проекта с минимальными вложениями и бизнес партнерством.

Дмитрию Кудрявцеву сейчас 23 года. Он уверенно строит бизнес, но когда-то был обычным школьником, который занял деньги, чтобы купить свою первую ростовую куклу. Всё свободное время он отдавал работе, экономил и придумывал новые идеи. Сегодня у него своё агентство детских праздников и компьютерный клуб.

— Агентству уже более шести лет, а компьютерному клубу почти три. Мой путь начался в 16 лет с вопроса подростка, который не знает, что делать и куда поступать учиться. В школьное время у меня не было денег, не было возможностей. Все мои друзья гуляли, а я выбирал заработок, хотел чего-то добиться от жизни, хотел ни в чём не нуждаться. Потом я устроился в агентство детских праздников, мне понравилось — это заряжало. Нравилось зарабатывать деньги: для меня было круто за час получать столько, сколько раньше зарабатывал за день. Единственное — меня там не поддерживали: я был юным, а команда уже сложившаяся. На меня надевали ростовую куклу: ты в ней танцуешь, но не разговариваешь. Я ушёл в другое агентство аниматором, но там говорили, что я не амбициозный, не харизматичный, что я не умею шутить и из меня никогда не получится аниматор. Это задевало и обижало, но с другой стороны — подталкивало, — рассказывает Дмитрий Кудрявцев.

А если работать на себя?

Первый предпринимательский опыт Дима получил, когда решил перепродавать чай. Он взял его под реализацию у зятя. Параллельно продолжал работать аниматором и копил деньги на своё дело.

— Я подумал: «А что, если купить костюм ростовой куклы и работать на себя?» Первую ростовую куклу я нашёл в Самаре, она обошлась примерно в 30 000 рублей. На тот момент курс был пять, и костюм вышел около 150 тысяч тенге. Денег у меня не хватало, поэтому половину суммы я занял у дяди, который и привёз мне костюм, — говорит Дима.

Первый костюм, купленный на заработанные аниматором деньги, окупился всего за четыре месяца. Ещё два года он приносил доход. Дима не только вернул все вложения, но и заказал новые костюмы с китайского маркетплейса. В то время «Чапа шоу» предлагали самые доступные цены в городе.

Стопкадр с видео

— Я больше думал не о клиенте. Мне приехал костюм собачки, и, честно говоря, его состояние было не очень. Мне обещали прислать новый, а прислали б/у. Это было сильным разочарованием: я подумал — что я купил и зачем. Но это стало хорошим началом для большого дела, — делится Дмитрий.

По словам Дмитрия, тогда конкуренции почти не было, рынок был свободнее. Часть идей для игр и программ он подсмотрел у российских коллег. Но главный успех зависел от качества выступлений. Если аниматоры хорошо работали на праздниках, родители заказывали их снова. Так работало сарафанное радио. Ошибок Дима не боялся — наоборот, считал важным их признавать и исправлять.

— Рассчитывал только на себя. На тот момент родители были в разводе, я жил с папой, а он постоянно был на вахте. Грубо говоря, я жил сам по себе. Старался экономить. Тогда я даже смог накопить на ремонт в квартире. Сейчас у меня самый большой штат — девять человек. На Новый год, кстати, все становятся аниматорами: рынок рушат, цены ломают. Самое актуальное время — выпускные, День защиты детей. В эти дни пик заказов. Каждый двор, каждая семья хотят праздник для своих детей, — рассказал Дима.

Максимум у агентства «Чапа шоу» было 20 заказов в день. Самый прибыльный день принёс больше 100 тысяч тенге.

— Аниматоры не работают на окладе, у них процент от заказов. Есть определённая ставка за мероприятие: сколько заказов они отработали, столько и заработали. Простои бывают, в основном после Нового года. Но я никогда не хотел заниматься только аниматорством. Для меня это казалось временным — по возрасту, пока я сам могу веселиться и танцевать. Хотелось более устойчивого бизнеса, чтобы люди знали меня не только как Диму-аниматора, но и как Диму-предпринимателя, — говорит Дмитрий Кудрявцев.

Стопкадр с видео

«Не смотрите назад»



Дима не остановился и решил попробовать себя в другом деле — вместе с партнёром выкупил убыточный компьютерный клуб. Благодаря друзьям, знакомым и рекламе клуб удалось быстро раскрутить. Сейчас там постоянный поток посетителей.

— Компьютерный клуб продавался за 3,5 миллиона тенге. Мы с моим партнёром Айдаром скинулись и выкупили его. Когда купили, он был тёмным, неприметным, света не хватало. Мы начали его раскачивать: развивать Instagram, тратиться на рекламу. Поменяли оборудование, открыли VIP-комнату, сделали капитальный ремонт, провели работу над ошибками. Мы каждый день здесь: смотрим, как всё работает, общаемся с гостями. Сами иногда играем, чтобы понять, что улучшить, — рассказывает предприниматель.

Советую не смотреть назад, не зацикливаться на прошлом и никого не слушать. Если хочешь открывать бизнес, нужно учесть: кредит — это долговая яма, если берёшь его на ненужные вещи. Но если кредит для бизнеса или его развития — это толчок. Также важно понимать налоговый кодекс, рассчитывать расходы. Бизнес без цифр — это не бизнес. В начале пути я не просчитывал шаги, не ожидал таких событий, как коронавирус, не откладывал, не умел договариваться и общаться. Это меня тормозило.

Работать в партнёрстве оказалось проще, чем одному. По словам Дмитрия, они с Айдаром — отличная команда. В планах — сделать свой клуб лучшим в городе и расшириться.

История Димы показывает: бизнес можно начать даже с небольшой суммы. Главное — правильно выбрать нишу, быть готовым экономить и вкладывать в развитие. Любой проект требует времени, чтобы окупиться. Важно уметь преодолевать трудности и не бояться пробовать новое. Если вы хотите открыть праздничное агентство — изучайте спрос и рынок. Если компьютерный клуб — обратите внимание на локацию, здание и оборудование. Напишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели открыть, а мы снимем про это видео.



