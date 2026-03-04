Суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию, однако мужчина не исполняет решение, ссылаясь на безработицу.

Мать девочки, потерявшей ногу после дорожно-транспортного происшествия в Шымкенте, заявляет, что виновник аварии уже несколько лет не исполняет решение суда о выплате компенсации. Об этом сообщает «31 канал».

Авария произошла в 2023 году возле села Актас. По данным телеканала, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». В результате ДТП одна женщина погибла, ещё несколько человек получили травмы. Среди пассажиров маршрутки были и женщина с дочерью — ребёнок оказался под перевёрнутым автомобилем.

Мать девочки рассказала, что сначала врачи давали надежду на восстановление, поэтому она простила водителя.

– Он говорил: «Я позабочусь о вашей дочери, всё лечение оплачу. Продам машину, дом и поставлю её на ноги. Поверьте мне». Но после этого ни разу не поинтересовался её состоянием и не оплатил ни одну операцию. В итоге врачи провели ампутацию, а он получил прощение и исчез, – рассказывает мама девочки Жанар Туйгенова.

Спустя год после аварии состояние ребёнка ухудшилось, и врачам пришлось ампутировать ногу. Неравнодушные люди помогли семье собрать средства на операцию в Индии. Теперь мать девочки ищет деньги на дальнейшую реабилитацию.

Суд обязал виновника аварии выплатить семье 28 млн тенге в качестве компенсации. Однако, по словам женщины, деньги до сих пор не выплачены — мужчина объясняет это тем, что не имеет постоянной работы.

Мать также рассказала, что девочка тяжело переживает произошедшее и однажды даже пыталась покончить с собой. Сейчас ребёнок мечтает получить протез и вернуться к учёбе.