В Западно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад».

ОПМ продлится с 3 по 5 марта. Оно направлено на предупреждение и раскрытие краж скота, а также на выявление лиц, причастных к подобным преступлениям.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в эти дни в регионе усилили проверки мест убоя и продажи мясной продукции. Полицейские обследуют пункты приёма мяса, скотные рынки, убойные площадки, магазины и торговые точки, где реализуют мясо, а также рынки в районах области.

Кроме того, сотрудники патрульной полиции проверяют перевозку скота и мясной продукции. Особое внимание уделяют наличию необходимых ветеринарных документов.

В департаменте полиции призывают жителей области соблюдать требования законодательства и перевозить скот и мясную продукцию только при наличии всех необходимых документов. В случае выявления нарушений виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.