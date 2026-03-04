В Уральске прошёл рейд по выявлению безбилетных пассажиров в общественном транспорте.

Проверку провели специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники ТОО Smart Qala Oral и участковый инспектор полиции. Цель рейда — контроль за оплатой проезда и предупреждение безбилетного проезда в автобусах.

Во время проверки выявили пассажиров, которые не оплатили проезд. На них составили административные протоколы по статье 622 КоАП РК «Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом».

Напомним, согласно правилам, пассажир обязан оплатить проезд сразу после посадки в автобус — до следующей остановки. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа составляет 2 МРП или 8 650 тенге.

Как сообщили в отделе ЖКХ, за последние два месяца за безбилетный проезд в Уральске оштрафовали 13 человек.

Власти отмечают, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе. Их цель — обеспечить порядок в общественном транспорте, сформировать культуру оплаты проезда и повысить качество транспортных услуг.