Более 4000 молодых жителей Уральска и Западно-Казахстанской области приняли участие в масштабном молодёжном фестивале, который прошёл 3 марта в спортивном комплексе «Жайық арена».

3 марта 2026 года в спортивном комплексе «Жайық арена» состоялся масштабный молодежный фестиваль в преддверии республиканского референдума. В мероприятии приняли участие более 4000 молодых людей из Уральска и Западно-Казахстанской области.

Фестиваль прошёл в современном формате. В центре обсуждения — роль Конституции в развитии общества, гражданская ответственность и будущее страны. Спикеры отметили влияние проекта новой Конституции на политическую систему, экономику и общественное согласие. Участники поддержали значимость предстоящего референдума и выразили готовность проявить активную гражданскую позицию.

Одним из самых впечатляющих моментов вечера стал символ «выбора», созданный из 2000 фонариков. Кадры, снятые с дрона, подчеркнули единство и общую позицию молодежи. В социальных сетях широкую поддержку получил хештег #БізҚолдаймыз.

В культурной программе выступили Rafa, Алина Герц и хедлайнер вечера Нұржан Керменбаев.

В завершение фестиваля тысячи молодых людей вместе исполнили песню «Атамекен», наглядно продемонстрировав поддержку новой Конституции и свою заинтересованность в будущем страны.