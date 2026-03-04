В 2025 году в Казахстане продолжилось снижение числа зарегистрированных браков на фоне роста разводов.

По итогам января–декабря прошлого года в стране было зарегистрировано 114,5 тысячи браков — это на 7,4% меньше, чем в 2024 году. Показатель стал минимальным за всё время наблюдений. Об этом сообщают аналитики FinProm.kz.

Одновременно с этим зафиксирован рост числа разводов. За год органы РАГС зарегистрировали 45,5 тысячи расторгнутых браков, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2020–2023 годах ежегодно фиксировалось от 17 до 22 тысяч разводов. В 2024 году произошёл резкий статистический скачок, который продолжился и в 2025-м.

Больше всего семей в 2025 году создали в Алматы, Туркестанской области и Астане. По числу разводов лидируют Алматы, Астана и Карагандинская область.

Самое высокое соотношение разводов к бракам отмечено в следующих регионах:

Северо-Казахстанская область — 59 разводов на 100 браков;

Павлодарская область — 58 на 100 браков;

Карагандинская область — 54 на 100 браков;

Костанайская область — 52 на 100 браков.

Самые низкие показатели — в Туркестанской и Алматинской областях.

Коэффициент брачности в 2025 году снизился до 5,62 на 1 тысячу человек. В 2024 году он составлял 6,13, а в 2017-м — 7,86.

Коэффициент разводимости вырос до 2,23 на 1 тысячу человек (против 2,02 годом ранее). Показатель постепенно возвращается к допандемийному уровню, хотя пока остаётся ниже значений 2017–2019 годов, когда он превышал 3.

В целом в 2025 году на 100 браков приходилось почти 40 разводов. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял около 14. Баланс между созданием и распадом семей заметно сместился.

Основная брачная активность традиционно сосредоточена в городах. В 2025 году в городской местности зарегистрировано 78 тысяч браков. В сёлах — 36,5 тысячи.

Разводов в городах также больше — 33,8 тысячи против 11,7 тысячи в сельской местности. На 100 городских браков приходится около 43 разводов, в сёлах — около 32.

Таким образом, статистика 2025 года демонстрирует устойчивое снижение брачной активности и рост разводимости, что постепенно возвращает показатели к уровням, близким к допандемийным.