Пожар, причиной которого стал взрыв обычного портативного зарядного устройства, оставил без жилья семью из Актобе. Однако пострадавшие не намерены сдаваться и планируют восстановить дом, который был полностью уничтожен огнём, сообщает телеканал «Алматы ТВ».

Обычный пауэрбанк стал причиной трагедии для семьи Тимура Майрумбаева. После взрыва устройства в доме вспыхнул сильный пожар. В результате мужчина вместе с двумя сыновьями и своим отцом остался без крыши над головой.

Сейчас от дома остались лишь обгоревшие стены. Внутри — разрушенные двери, копоть и запах гари. Пожар произошёл в минувшую субботу и уничтожил единственное жильё семьи.

Отец хозяина дома вспоминает, что всё произошло внезапно.

– Слышу – хлопок такой, типа взрыв. Выскакиваю – у сына в комнате внуки подсоединили и оттуда как полыхнуло! Взрыв, дым пошёл. Сразу шкаф загорелся. И дышать уже невозможно. Там ничего не было видно. Не дай бог такой пожар. Конечно, как это называется, вообще запретить его надо подсоединять, детям особенно, – рассказал житель города Курман Майрумбаев.

По его словам, пожарные прибыли на место очень быстро, однако спасти дом уже не удалось.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области подтвердили факт происшествия.

– 28 февраля в городе Актобе, в жилом массиве «Арман» произошло возгорание кровли одноэтажного частного жилого дома. Пожар был локализован в 20:02 и полностью ликвидирован в 20:23. Жертв и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Несмотря на масштаб разрушений, семье удалось сохранить документы. Сразу после пожара они временно переехали к родственнице. Теперь погорельцы ищут новое жильё и готовятся к восстановлению своего дома.

Сам Тимур Майрумбаев говорит, что намерен начать строительство заново, но ему нужна помощь со стройматериалами.

– Я сам строитель. Сейчас мне нужна помощь только со стройматериалами. Как потеплеет, буду думать, как все восстанавливать. Возможно, придется сносить стены и строить заново. Я этот дом строил сам, мне никто не помогал, – рассказал житель города Тимур Майрумбаев.

Уже в ближайшие дни семья планирует приступить к расчистке территории от мусора. После этого начнётся долгий процесс восстановления жилья.

Специалисты также призывает казахстанцев быть осторожнее при использовании портативных зарядных устройств и не подключать их к технике при малейших признаках неисправности.