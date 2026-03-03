Акмарал Альназарова отметила, что темпы роста заболеваемости постепенно снижаются, однако ситуация по-прежнему требует внимательного отношения.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова выступила с обращением к родителям в связи с увеличением числа случаев кори в стране.

– Уважаемые родители! Как мама и как врач, я знаю: для каждого родителя самое важное - безопасность ребенка. Сегодня в стране фиксируется рост заболеваемости корью. Это не «обычная детская инфекция». Корь - одно из грозных заболеваний, и может приводить к тяжелым осложнениям - пневмонии, поражению нервной системы и другим серьезным последствиям. Особенно уязвимы дети раннего возраста, – заявила министр.

По её словам, Министерство здравоохранения уже приняло ряд мер. В частности, стартовала дополнительная иммунизация детей в возрасте 6–10 месяцев, проводится вакцинация тех, кто ранее пропустил прививки, а также усилена профилактическая работа.

Акмарал Альназарова отметила, что темпы роста заболеваемости постепенно снижаются, однако ситуация по-прежнему требует внимательного отношения и ответственности со стороны родителей.