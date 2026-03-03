Синоптики дали долгосрочный прогноз на месяц.

По данным филиала ЗКО РГП «Казгидромет», средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах от –2,9°С до +2,1°С, что примерно на 1° выше климатической нормы (норма: –3,9°С…+1,1°С).

Количество осадков за месяц прогнозируется:

выше нормы — на большей части области;

около нормы (14–27 мм) — в восточной части области: в Бурлинском, Шынгырлауском, Каратобинском районах, а также на востоке Сырымского и Акжайыкского районов.

По данным синоптиков, в начале месяца выпадет снег, в середине первой и в начале второй декады прогнозируется дождь и мокрый снег, в середине второй и в конце третьей декады — дождь.

Первая декада месяца

В первой половине декады ожидается резкое потепление:

ночью — от –17…–22°С до –2…–7°С;

днем — от –5…–10°С до +3…+8°С.

Во второй половине декады прогнозируется понижение температуры:

ночью — до –7…–12°С;

днем — до –2…+3°С.

Вторая декада месяца

Ожидается постепенное повышение температуры:

ночью — от –7…–12°С до +2…+7°С;

днем — от –2…+3°С до +12…+17°С.

На юге области (Бокейординский, Жангалинский районы, юг Акжайыкского и Каратобинского районов) потепление будет более выраженным:

ночью — от –2°С до +10°С;

днем — от +8°С до +20°С.

Затем предполагается небольшое похолодание:

ночью — до –4…+1°С;

днем — до +6…+11°С.

Третья декада месяца

Прогнозируется очередное постепенное повышение температуры:

ночью — до +2…+7°С;

днем — до +12…+17°С.

На юге области:

ночью — до +10°С;

днем — до +20°С.

Ранее синоптики уже рассказывали о том, каким будет половодье 2026 года в ЗКО. Позже в РГП «Казгидромет» сообщили о датах пика половодья на реках ЗКО.