Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, чего ждать в марте.

В регионе продолжается наблюдение за погодными и гидрологическими условиями в преддверии весеннего половодья. Специалисты анализируют глубину промерзания почвы, количество осадков, высоту снежного покрова и состояние рек. Все данные предоставили в филиале ЗКО РГП «Казгидромет».

Промерзание почвы

По состоянию на 10 февраля глубина промерзания почвы по области составляла от 28 до 83 сантиметров.

• В северных районах (район Байтерек, Таскалинский, Теректинский, Сырымский, Бурлинский районы и Уральске) — от 28 до 59 см;

• В Шынгырлауском районе — от 45 до 83 см;

• В Жанибекском районе — около 56 см;

• В Казталовском и Акжайыкском районах — от 47 до 74 см.

В северной части области почва промёрзла меньше, чем в прошлом году — разница составляет от 3 до 33 см. В западных, восточных, южных и центральных районах, наоборот, промерзание глубже прошлогоднего на 7–31 см.

Глубина промерзания важна, поскольку от неё зависит, сколько талой воды впитается в грунт и сколько уйдёт в поверхностный сток.

Осеннее увлажнение и осадки

Осенью 2025 года на большей части области выпало значительно больше осадков, чем годом ранее — превышение составило от 86 до 170%.

Исключение — Жанибекский, Акжайыкский (Тайпак) и Каратобинский районы, где осадков было меньше прошлогоднего уровня на 13–37%.

По уровню увлажнения почвы ситуация неоднородная:

В ряде районов показатели превышают норму на 20–66%;

В отдельных районах зафиксирован дефицит влаги — до минус 63% от нормы.

Снег и его водный запас

Снегонакопление по области распределено неравномерно.

В Таскалинском районе — выше нормы на 28%;

В Бурлинском районе и Уральске — в пределах нормы;

В ряде восточных, южных и западных районов — ниже нормы на 4–44%.

Высота снежного покрова:

В северных районах — от 20 до 35 см;

В южных — от 9 до 19 см.

В среднем по области снег лежит выше нормы на 15% (при норме 18 см).

Запас воды в снеге составляет 27–74 мм, что соответствует норме, однако по сравнению с прошлым годом этот показатель выше почти в два раза.

Состояние рек

В области функционируют 30 гидрологических постов. В 2025 году дополнительно открыты 7 постов на реках Жайык, Шаган, Деркул, Шынгырлау, Булдырты, Калдыгайты и Шиели, в 2026 году — ещё один на реке Жайык.

Сейчас на реках сохраняется ледостав, уровни воды соответствуют зимней межени.

Толщина льда составляет от 15 до 70 см — это примерно на 20 см больше прошлогодних показателей.

Ожидаемые объемы талых вод

По предварительным расчётам:

В восточной части области возможно формирование 0,003–0,005 млн м³ талой воды с 1 км²;

В западной части — аналогичные объёмы;

В междуречье Жайык и Большого и Малого Узеня — 0,002–0,005 млн м³ с 1 км².

Специалисты рекомендуют местным исполнительным органам учитывать рельеф местности и возможные зоны накопления воды, чтобы заранее принять меры по защите населённых пунктов.

Каким ожидается половодье

Несмотря на повышенные снегозапасы и хорошее осеннее увлажнение, уровень половодья в 2026 году может быть сопоставим с уровнем 2025 года.

В прошлом году ледяная корка и глубокое промерзание почвы препятствовали впитыванию воды, что усилило поверхностный сток.

В этом году при отсутствии ледяной корки часть талых вод уйдёт в почву и подпитает грунтовые воды, что может снизить пиковые расходы рек.

Таким образом, увеличение запасов влаги может быть частично компенсировано снижением интенсивности стока.

Участки повышенного риска

По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Жайык.

Особое внимание уделяется рекам:

Чижа-1;

Чижа-2;

Деркул (Таскалинский район);

Быковка;

Чаган;

Деркул (район Байтерек).

На этих участках уровни воды могут приблизиться к опасным отметкам.

Паводковая ситуация: чего ждать в марте

Специалисты предупреждают: при резком потеплении и обильных дождях в марте накопленные запасы влаги в снеге могут привести к тало-дождевым паводкам. Наибольший риск возникает, если интенсивное таяние совпадёт с сильными осадками.

Три Категории паводкоопасных территорий:

Высокий риск: город Уральск, Таскалинский район, район Байтерек. Средний риск: Бурлинский, Казталовский, Шынгырлауский, Каратобинский районы. Низкий риск: Бокейординский, Теректинский, Сырымский, Акжайыкский, Жангалинский, Жанибекский районы.

Специалисты подчёркивают: прогноз предварительный и будет уточняться в зависимости от погодных условий.

Каким ожидается март

По предварительным данным синоптиков, устойчивое повышение температуры начнётся во второй декаде марта. Соответственно, начало паводкового периода прогнозируется ориентировочно с 10 марта.

Средняя температура месяца ожидается в пределах от -2,9 до +2,1 °C, что примерно на 1 градус выше климатической нормы.

Как будет меняться температура

В начале месяца прогнозируются резкие перепады: ночные температуры повысятся с -17…-22 °C до -2…-7 °C, дневные — с -5…-10 °C до +3…+8 °C;

Во второй декаде ожидается постепенное потепление: ночью до +2…+7 °C, днём до +12…+17 °C, а на юге области — до +20 °C;

В третьей декаде марта тёплая погода сохранится.

Количество осадков на большей части территории прогнозируется выше нормы (норма — 14–27 мм).

В течение месяца возможны:

снег и метели — в начале марта;

мокрый снег и дождь — в середине месяца;

усиление ветра до 15–20 м/с;

туманы и гололёд в отдельные периоды.

Ситуация по реке Жайык

Главная водная артерия области — река Жайык — формирует основной сток на территории Российской Федерации. По данным Оренбургского гидрометцентра, ситуация в бассейне реки развивается следующим образом.

Осенью увлажнение почвы было ниже нормы на 10–40%. Однако снегозапасы на 10 февраля превышают среднемноголетние значения на 3–23% и вдвое выше прошлогодних показателей.

Высота снежного покрова в большинстве районов составляет 20–40 см, местами — до 56 см. Максимальная высота снега зафиксирована в Саракташском районе — 60 см.

Промерзание почвы в целом меньше среднемноголетних значений, что может способствовать лучшему впитыванию талых вод.

Ириклинское водохранилище

По предварительным расчётам приток воды в период паводка составит от 0,7 до 1,3 кубических километров при норме 1,2 куб. км. Это почти в два раза меньше, чем прогнозировалось в прошлом году.

На сегодняшний день водохранилище заполнено на 79%. Свободная ёмкость составляет 625 млн кубометров. Сейчас ведётся плановый сброс воды (139 м³/с), чтобы создать резерв для приёма паводковых вод.

Ожидаемый максимальный сброс в период половодья составит 201 м³/с — на уровне прошлого года.

Возможные уровни воды

По предварительным расчётам:

На гидропосту Жайык – Январцево уровень воды может достигнуть 520–640 см при опасной отметке 1000 см;

В районе Жайык – Уральск — 450–560 см при опасной отметке 850 см.

Таким образом, на данный момент угроза масштабного подтопления по реке Жайык оценивается как минимальная.

Прогноз будет уточняться

Специалисты напоминают, что мартовская погода способна существенно скорректировать ситуацию. Окончательные выводы будут сделаны с учётом фактических осадков и температур.

Уточнённый гидрологический прогноз ожидается 5 марта.

Несмотря на благоприятные предварительные оценки, профилактические и защитные противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются.

Ситуация в Саратовской области: снег, почва и запасы влаги

В бассейнах рек Большой и Малый Узени в Саратовской области сохраняется повышенное увлажнение почвы и значительные запасы снега. Эти факторы будут играть важную роль в развитии весеннего половодья.

Осеннее увлажнение почвы

В большинстве районов области осенью запасы влаги в метровом слое почвы были достаточными и оптимальными — от 84 до 150 мм.

В ряде населённых пунктов — Новоузенске, Орлов Гае, Красном Куте и Сплавнухе — показатели оцениваются как удовлетворительные (58–70 мм).

Ниже среднеобластной нормы запасы влаги зафиксированы в Мокроусе и Озинках — 43–46 мм.

В целом по области средний показатель влагозапасов составил 105 мм, что составляет 184% от нормы.

Осадки зимой

С 29 октября 2025 года по 10 февраля 2026 года в регионе выпало в среднем 142 мм осадков — это на 22% выше климатической нормы.

Высота снежного покрова

По данным снегосъёмки на 10 февраля:

Наибольшая высота снега — от 51 до 73 см — отмечена в Саратове, Романовском районе, в лесных массивах Вольского района, а также в Ртищеве, Петровске и Лысогорском районе. При этом норма для этих территорий составляет 29–57 см;

Минимальная высота снега — 11 см (при норме 10 см) — зафиксирована в Малом Узене Питерского района;

В большинстве остальных районов толщина снежного покрова составляет 32–50 см при норме 18–44 см.

Средний показатель по области — 38 см, что на 41% выше нормы.

Промерзание почвы

Глубина промерзания почвы существенно различается по территории.

Наименьшее промерзание — 7–10 см — наблюдается в районах с самым высоким снежным покровом, в том числе в северной части Правого берега и в Саратове;

Наибольшая глубина промерзания — от 50 до 86 см — отмечена в Фёдоровском, Ершовском, Алгайском и Озинском районах.

Средний показатель по области составляет 31 см при норме 78 см. Для сравнения: в 2025 году на эту же дату глубина промерзания составляла 26 см.

Таким образом, в регионе сформировались значительные запасы влаги в почве и снежном покрове. Дальнейшее развитие паводковой ситуации будет зависеть от температурного режима и интенсивности весеннего снеготаяния.