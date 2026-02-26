Заходы сайгаков в сёла и их гибель зимой связаны с морозами, снегопадами и джутом, которые ограничивают доступ к корму и вынуждают животных менять маршруты миграции.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК прокомментировали видео с сайгаками, которые зимой заходят в населённые пункты и вызывают обсуждение в соцсетях.

В ведомстве сообщили, что зимой на отдельных территориях действительно фиксируются случаи падежа сайгаков, а также их временное приближение к сёлам. По данным комитета, это естественный процесс, связанный с погодными условиями.

Сайгак — мигрирующий вид, который остро реагирует на изменения климата и состояния кормовой базы. При резком похолодании, сильных морозах, обильных снегопадах и образовании ледяной корки животным становится сложнее добывать корм.

Ослабленные особи могут отклоняться от привычных маршрутов и приближаться к населённым пунктам в поисках пищи и более благоприятных условий. В комитете подчеркнули, что такое поведение носит вынужденный характер и не считается отклонением.

Директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко пояснил:

— Самым опасным для сайгаков зимой является джут - образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму; подкормка практически бессмысленна. В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолётов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5–10%, а в суровые зимы достигает 50–70%; из числа «гонных» самцов до весны доживает 5–7%. При численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20–40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях.

В комитете также напомнили, что часть животных зимой гибнет естественным образом. Их туши становятся кормом для лис, корсаков, хищных птиц и других падальщиков. Это является частью природного круговорота и помогает поддерживать баланс степной экосистемы.

По данным ведомства, ситуация остаётся стабильной и находится под контролем. Ежедневно проводится мониторинг состояния популяции и анализируются факторы, влияющие на миграцию сайгаков.