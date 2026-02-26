Падение цен на нефть повлияло на бюджет ЗКО в 2025 году.

Исполнение республиканского бюджета в Западно-Казахстанской области в 2025 году оказалось ниже запланированного уровня из-за внешних экономических факторов. Основной причиной стало снижение поступлений по корпоративному подоходному налогу (КПН) от крупных нефтяных компаний. Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Ермек Алгазиев.

В течение года цена на нефть снизилась почти на 21% — с 78 долларов за баррель в январе до 61 доллара в декабре. Кроме того, сократился объём экспорта нефти.

В результате фактические поступления по корпоративному подоходному налогу составили 238 млрд тенге, что практически соответствует уровню 2024 года. Однако план по поступлениям был установлен значительно выше, что и привело к недоисполнению.

При этом Ермек Алгазиев подчеркнул, что ситуация связана не со спадом экономики региона, а с изменениями конъюнктуры мировых рынков.

Положительной тенденцией стало увеличение поступлений в республиканский бюджет от других отраслей экономики. По сравнению с прошлым годом они выросли на 26,5 млрд тенге, а темп роста составил 121,5%.

Это, по мнению специалистов, подтверждает устойчивость несырьевого сектора экономики региона.