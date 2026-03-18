В ходе заседания Правительства рассмотрены меры по реализации норм новой Конституции. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что её принятие для новейшей истории страны является судьбоносным моментом. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Правительства РК.
— В первую очередь поздравляю всех казахстанцев с историческим событием – принятием на всенародном референдуме новой Конституции!
Это судьбоносный момент в новейшей истории Казахстана.
Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и активной поддержке общества, делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам, — подчеркнул Олжас Бектенов.
— Основной закон страны укрепит политическую стабильность, позволит осуществить дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества.
Этот важнейший документ определяет будущее развитие нашей нации на долгосрочный период, закладывая фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка.
Он гарантирует полноценное участие населения в политической жизни страны, защиту прав и свобод граждан, условия для качественного развития человеческого капитала, науки и культуры, цифровой среды, соблюдения экологической безопасности, — отметил Премьер-министр.