В ходе заседания Правительства рассмотрены меры по реализации норм новой Конституции. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что её принятие для новейшей истории страны является судьбоносным моментом. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Правительства РК.

— В первую очередь поздравляю всех казахстанцев с историческим событием – принятием на всенародном референдуме новой Конституции! Это судьбоносный момент в новейшей истории Казахстана. Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и активной поддержке общества, делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что новая Конституция укрепит политическую стабильность и обеспечит дальнейшую модернизацию экономики.

— Основной закон страны укрепит политическую стабильность, позволит осуществить дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества. Этот важнейший документ определяет будущее развитие нашей нации на долгосрочный период, закладывая фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка. Он гарантирует полноценное участие населения в политической жизни страны, защиту прав и свобод граждан, условия для качественного развития человеческого капитала, науки и культуры, цифровой среды, соблюдения экологической безопасности, — отметил Премьер-министр.

