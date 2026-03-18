В Атырау вынесли приговор женщине, ранившей полицейского ножом во время конфликта. Суд назначил ей 4 года лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили на 5 лет. Об этом сообщает atyrauoill.official.

Инцидент произошёл в ночь на 17 октября 2025 года в микрорайоне Привокзальный. Участковые прибыли по вызову жителей и обнаружили в подъезде мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При попытке вывести его на улицу вмешалась его супруга.

Согласно материалам дела, женщина также была пьяна. Сначала она ударила одного из полицейских, причинив ему травму губы. После этого на место вызвали дополнительные силы.

Когда мужчину уже задержали и выводили из подъезда, женщина схватила нож и ударила второго сотрудника полиции в плечо. В результате он получил ранение правого плеча. Оба полицейских получили телесные повреждения, которые впоследствии квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

Как сообщалось ранее, конфликт начался как семейный скандал. Полицейские прибыли по вызову, однако ситуация быстро переросла в нападение. После инцидента пострадавшего сотрудника доставили в больницу, а женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту было начато досудебное расследование.

При вынесении приговора суд учёл, что у женщины четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. В связи с этим исполнение наказания было отсрочено.

Ранее также сообщалось, что её старший сын находился в центре адаптации несовершеннолетних. Позже он попытался сбежать, чтобы увидеть мать в изоляторе временного содержания, однако по дороге заблудился. Впоследствии он записал видеообращение, в котором изложил свою версию произошедшего, но официального подтверждения этим словам нет.

Кроме того, суд назначил женщине принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Дело рассматривал городской суд №2 Атырау.