В городе определили 10 участков, где есть риск паводка. На этих территориях поэтапно проводят профилактические работы.

Как сообщили в акимате города, в рамках учений «Көктем-2026» спасатели проводят работы по резке льда на реке Чаган. Особенно это важно на изгибах реки — там лёд разрезают механически, чтобы не образовывались заторы.

В городе определили 10 участков, где есть риск паводка. На этих территориях поэтапно проводят профилактические работы. Уже удалось прорезать 150 метров льда и охватить площадь 5 250 квадратных метров.

— Резка льда на реках (прорубка, бурение, а при необходимости — взрывные работы) является одной из важных мер, направленных на безопасный пропуск весенних паводковых вод. Эти работы проводятся до наступления потепления и позволяют снизить риск резкого повышения уровня воды и подтопления населённых пунктов. Своевременное дробление льда способствует свободному течению воды и предотвращает образование заторов в русле реки, — сказано в сообщении.

Подготовка к весеннему периоду находится под постоянным контролем. Главная задача — защитить жителей и не допустить паводков.