Его подозревают в распространении недостоверной информации и мошенничестве.

В Алматы задержан общественный деятель Санжар Бокаев. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, задержание прошло в рамках следственных действий по уголовному делу.

Сообщается, что Бокаева подозревают в распространении недостоверной информации с целью формирования негативного общественного мнения. Речь идет о публикации в социальных сетях видеоматериалов о якобы незаконной вырубке деревьев в парковой зоне и кражах на строительных объектах.

— По данным следствия Бокаев Санжар организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Кроме того, он также подозревается в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.