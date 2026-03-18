В Алматы задержан общественный деятель Санжар Бокаев. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
По данным ведомства, задержание прошло в рамках следственных действий по уголовному делу.
Сообщается, что Бокаева подозревают в распространении недостоверной информации с целью формирования негативного общественного мнения. Речь идет о публикации в социальных сетях видеоматериалов о якобы незаконной вырубке деревьев в парковой зоне и кражах на строительных объектах.
— По данным следствия Бокаев Санжар организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Кроме того, он также подозревается в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.