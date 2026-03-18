В Казахстане планируют усилить защиту трудовых прав работников. Соответствующий законопроект уже одобрен Мажилисом в первом чтении.

Документ инициирован депутатами Парламента и направлен на совершенствование трудового законодательства, а также отдельных процедур в сфере трудовых отношений.

Согласно поправкам, особое внимание уделят защите чести и достоинства работников. Предполагается закрепить соответствующие нормы на законодательном уровне, чтобы обеспечить соблюдение их законных интересов.

Кроме того, уточняется порядок определения последнего рабочего дня. Речь идет о ситуациях, когда он совпадает с больничным или социальным отпуском.

Также предлагается оплачивать время, которое сотрудники тратят на предсменное медицинское освидетельствование. Размер такой выплаты будет определяться коллективным договором или актом работодателя.

Еще одно нововведение — обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудников об изменении условий труда.

Помимо этого, поправки регулируют порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. В частности, уточняются сроки прекращения трудовых отношений для материально ответственных лиц, а также условия завершения передачи имущества и документов работодателю.