В Казахстане планируют усилить защиту трудовых прав работников. Соответствующий законопроект уже одобрен Мажилисом в первом чтении.
Документ инициирован депутатами Парламента и направлен на совершенствование трудового законодательства, а также отдельных процедур в сфере трудовых отношений.
Согласно поправкам, особое внимание уделят защите чести и достоинства работников. Предполагается закрепить соответствующие нормы на законодательном уровне, чтобы обеспечить соблюдение их законных интересов.
Кроме того, уточняется порядок определения последнего рабочего дня. Речь идет о ситуациях, когда он совпадает с больничным или социальным отпуском.
Также предлагается оплачивать время, которое сотрудники тратят на предсменное медицинское освидетельствование. Размер такой выплаты будет определяться коллективным договором или актом работодателя.
Еще одно нововведение — обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудников об изменении условий труда.
Помимо этого, поправки регулируют порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. В частности, уточняются сроки прекращения трудовых отношений для материально ответственных лиц, а также условия завершения передачи имущества и документов работодателю.