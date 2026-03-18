Под видом легального трудоустройства казахстанцев вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков.

В Казахстане раскрыли масштабную транснациональную схему вовлечения граждан в наркопреступность. В результате спецоперации задержаны десятки человек, передает Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, преступную сеть организовали лица, находящиеся за пределами страны. Через интернет, мессенджеры и социальные сети они размещали объявления о якобы «высокооплачиваемой работе».

Координация всей схемы велась через специальные колл-центры. Их сотрудники подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли так называемыми наркокурьерами.

— В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан. Арестованы 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков, — говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты синтетические наркотики, смартфоны, компьютерная техника, банковские карты и другие доказательства.

В МВД отметили, что в ходе оперативных мероприятий удалось установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их задержанию продолжается.

В ведомстве также предупредили казахстанцев быть осторожными.