Оралда микроқаржы ұйымы заңсыз жұмыс істеген. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының экономикалық тергеп-тексеру департаменті хабарлады. Департамент таратқан ақпаратқа сүйенсек, «Аванс 07» ЖШС-нің басшысы тиісті лицензиясыз азаматтарға зергерлік бұйымдарды кепілге алып, ақша беруді ұйымдастырған.
– Аталған қызмет «Уральск Золото» атты комиссиондық дүкеннің жұмысы ретінде көрсетіліп, жасырын түрде жүргізілген. Қарыздар комиссия шарттары арқылы рәсімделген, ал пайыздық төлемдер зергерлік бұйымдарды сақтау қызметінің ақысы ретінде көрсетілген, – деп хабарлады облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің баспасөз қызметі.
Микроқаржы ұйымы екі мыңнан астам қарыз беріліпті. Соның кесірінен компания 128 миллион теңгеден астам пайда тапқан. Сот санкциясымен күдіктінің автокөлігі мен алты миллион теңге көлемінде қолма-қол ақшаға тыйым салынған. Қазіргі таңда тергеу амалдары жалғасуда.