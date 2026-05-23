Китай в конце 2025 года проводил скрытую подготовку российских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщает издание WELT со ссылкой на документы европейских разведывательных служб, передает Мой Город со ссылкой на BILD.

По данным источников, обучение проходило на шести военных объектах КНР и охватывало несколько сотен российских военных. Основной упор делался на использование беспилотников, противодействие дронам и работу с современными боевыми симуляциями. О сотрудничестве в сфере подготовки также сообщает агентство Reuters.

Как утверждается, уже в начале 2026 года часть прошедших обучение военных принимала участие в боевых действиях в Украине, в том числе на командных должностях. Среди них, по информации WELT, были представители подразделения «Рубикон», специализирующегося на управлении беспилотниками.

Разведывательные данные указывают, что взаимодействие носит взаимный характер. Так, в 2025 году около 600 китайских военных прошли подготовку в России по направлениям танковых войск, артиллерии, инженерного дела и противовоздушной обороны.

Кроме того, в публикации отмечается, что Москва и Пекин обмениваются информацией о западной военной технике, захваченной в Украине, включая системы HIMARS, Patriot, боевые машины Marder и танки Abrams.