Новый экономический обзор вскрыл реальные масштабы бедности и имущественного расслоения в регионах страны.

Область Улытау официально признана регионом с самой тяжёлой экономической ситуацией в Казахстане. Согласно данным аналитиков Finprom, за последний год положение местных жителей заметно ухудшилось: глубина бедности в центральном регионе подскочила до рекордных 1,6%, а её острота достигла 0,7%. На практике это означает, что бюджеты малообеспеченных семей в этой области сильнее всего по стране не дотягивают до минимального уровня выживания.

Второе место в антирейтинге по тяжести ситуации заняла Мангистауская область, где глубина нехватки доходов выросла до 1,3%. Эксперты отмечают здесь уникальный парадокс: общее имущественное расслоение в этом западном регионе минимально, однако те семьи, которые оказались за чертой бедности, живут значительно хуже, чем в среднем по республике. Повышенные риски также сохраняются в Абайской, Жетысуской и Туркестанской областях.

Где зафиксирован критический разрыв в доходах

В то же время Павлодарская область стала главным антилидером страны по уровню социального неравенства. В этом регионе разрыв между богатыми и бедными стал самым пугающим: доходы 10% наиболее обеспеченных граждан превышают заработки 10% беднейших слоёв населения сразу в 7,58 раза.

Серьёзный экономический спад по всем направлениям зафиксирован и в Карагандинской области. Здесь одновременно выросла глубина бедности (до 0,8%) и обострилось внутреннее расслоение общества (богатые стали обеспеченнее бедных в 7,31 раза). Что касается мегаполисов, то в Астане показатели бедности незначительно выросли, в Алматы остались стабильными, а Шымкент, напротив, продемонстрировал заметное улучшение ситуации.

Самыми благополучными регионами Казахстана с минимальной нехваткой доходов у населения признаны Атырауская и Жамбылская области.