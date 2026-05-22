В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, а местами возможны грозы с ветром до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области суббота, 23 мая, пройдёт без осадков, ожидается переменная облачность. Днём столбики термометров поднимутся до +25...+27 °C, в ночные часы температура опустится до +11...+13 °C. Ветер умеренный, 5–7 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днём воздух прогреется до +28...+30 °C, ночью ожидается около +15...+17 °C. Осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают об усилении ветра до 12 м/с. На всей территории региона продолжает действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.

В Мангистауской области ночью пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться порывами ветра до 20 м/с. Днём температура составит +23...+25 °C, ночью - около +17...+19 °C. При этом на севере и северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ясная погода без осадков. Температура днём составит +24...+26 °C, но в ночные часы похолодает до +5...+7 °C. Ветер - около 6 м/с. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.