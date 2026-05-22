В Уральске, в спортивном комплексе "Жайык Арена", стартовал Чемпионат Казахстана и Центральной Азии по бодибилдингу. В областной центр съехались десятки атлетов, готовых продемонстрировать идеальную рельефную форму - результат железной дисциплины и многолетних тренировок.

Организатор турнира, многократная чемпионка и фитнес-модель Инна Макаренко рассказала, что соревнования такого масштаба - большая редкость.

- Это очень масштабное мероприятие. Я сама много где выступала, но турниры подобного уровня видела разве что на чемпионатах мира. Обязательно приходите посмотреть! К нам приехали гости из России, Кыргызстана и других стран. Соревнования разбиты по дням: сегодня, 22 мая, на сцене мужчины, 23 мая пройдет женский день, а в финальный день, 24 мая, выступят иностранные спортсмены. Хотя, признаюсь, наша казахстанская команда всё равно на первом месте - у нас огромный опыт, - поделилась Инна Макаренко.

Своими впечатлениями с корреспондентом "МГ" поделились и сами участники, для которых бодибилдинг давно стал стилем жизни.

Для 29-летнего Ивана Михайлова это уже третье серьёзное выступление. И хотя конкретно бодибилдингом он занимается всего полтора года, за его плечами 15 лет в стритлифтинге и силовых видах спорта.

- Мне безумно нравится этот вид спорта: здесь нереальный драйв, эмоции, сцена! Единственный жирный минус - нельзя много есть, а я очень люблю вкусно покушать. Держать жёсткий дефицит калорий перед выходом сложновато, но во всём остальном - всё супер. Планирую выступать и дальше, а молодым ребятам советую меньше сомневаться в себе и просто приходить в зал, - говорит Иван.

Сергей Аслаповский приехал на чемпионат из Кыргызстана. В бодибилдинге он уже 23 года - сейчас совмещает карьеру действующего спортсмена, судьи и тренера. В Уральске Сергей выступает не впервые, он уже приезжал сюда на соревнования в 2022 году. Атлет признаётся, что для него и коллег этот турнир - настоящий праздник.

- Хочу похвастаться: мне 42 года, но, по-моему, я выгляжу гораздо моложе. Многие думают, что мы постоянно мучаем себя диетами и изнуряем в зале. На самом деле мы получаем от этого колоссальное удовольствие. Мы годами строим своё тело сами, оттачивая каждую мышцу и каждый мускул. Здесь собираются лучшие из лучших - те, кто смог победить собственную лень, побороть соблазны и построить тело Олимпа, - отметил Сергей Аслаповский.

Атлеты также по достоинству оценили условия уральского спорткомплекса "Жайык Арена" и приглашают жителей города прийти на трибуны, чтобы поддержать спортсменов в эти выходные.