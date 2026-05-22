Полиция призывает родителей не допускать купания несовершеннолетних в неразрешенных и небезопасных местах.

Министерство внутренних дел РК призывает родителей контролировать детей во время летних каникул, сообщает Polisia.kz. Поводом для обращения стали происшествия в регионах, где несовершеннолетние гибнут из-за пренебрежения правилами безопасности.

Чтобы остановить волну несчастных случаев, полиция начинает масштабные проверки диких пляжей и запускает ночные рейды в рамках спецпроекта "Дети в ночном городе".

- Полиция призывает родителей не допускать купания несовершеннолетних в неразрешенных и небезопасных местах. Купание в запрещенных местах в соответствии со статьей 364 КоАП РК является нарушением правил общего водопользования и влечёт административную ответственность, - сказала старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ботакоз Жалекешова.

В ведомстве подчеркнули, что патрули также усилят контроль за нахождением подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

Стражи порядка просят граждан ответственно подойти к организации досуга детей, а при обнаружении любых правонарушений или рискованных ситуаций немедленно звонить на номер "102".

Напомним, 18 мая в посёлке Круглоозерное утонул девятиклассник. Он купался в необорудованном месте. А за два дня до этого, 16 мая, стало известно о гибели девочки, которая утонула в реке Чаган.