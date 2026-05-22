В Западно-Казахстанской области разгорается крупный коррупционный скандал. Появилась информация об одновременном задержании сразу семи руководителей медицинских учреждений региона.

Об этом сообщил известный уральский общественник Малик Джумагалиев. По его данным, масштабная спецоперация прошла еще неделю назад - в четверг, 14 мая.

В один день сотрудники службы противодействия коррупции КНБ по ЗКО задержали семерых руководителей медучреждений области. В списке задержанных оказались главный врач областной детской больницы, главные врачи Жанибекской, Каратобинской и Теректинской районных больниц, главный врач Дарьинской районной больницы (район Байтерек) и директора городских поликлиник Уральска №1 и №6.

Как сообщил Малик Джумагалиев, всех руководителей медучреждений подозревают в неоднократном получении взяток. По версии следствия, незаконные вознаграждения они брали за "общее покровительство" от представителей одной из крупнейших частных медицинских лабораторий Казахстана, а также от других поставщиков услуг.

По предварительной информации, в рамках уголовного дела собраны неопровержимые доказательства, а сами задержанные уже дали признательные показания. Решением следственного суда отправлять в СИЗО медиков не стали - им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде.

Редакция "МГ" попыталась выяснить подробности столь громкого дела у непосредственного руководства задержанных медиков. Однако в управлении здравоохранения ЗКО отказались от каких-либо комментариев по поводу массового задержания главврачей.

Для прояснения ситуации и подтверждения всех обстоятельств дела редакция направила официальный запрос в КНБ РК. Мы следим за развитием событий и опубликуем подробности, как только получим ответ от ведомства.

Напомним, в апреле стало известно о задержании директора станции скорой помощи в Уральске.