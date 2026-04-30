Задержание, по словам очевидцев, произошло накануне во время рабочего дня.

К зданию подъехали две машины, люди, вышедшие из них, прошли в кабинет руководителя, а затем — ещё к нескольким сотрудникам из руководящего звена, передает телеграм-канал Halyqstan.



Очевидцы рассказали изданию, что один из задержанных пытался убежать, однако оперативники оказались быстрее. На задержанных надели наручники и увезли.



В облздраве ситуацию пока не прокомментировали. В пресс-службе суда сообщили, что не имеют права раскрывать данные досудебного расследования.



Между тем, сотрудники станции корреспондентам "МГ" сообщили, что директора на месте нет, где он они не знают, а исполняющий обязанности руководителя находится на совещании в облздраве. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО на вопрос редакции о задержании на станции скорой помощи ответили, что такой информации у них нет.

Получить комментарий от прокуратуры ЗКО пока не удалось.