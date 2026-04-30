Первого мая в ряде областей ожидаются непростые метеоусловия - от ночных заморозков до гроз и штормового ветра.

По данным РГП "Казгидромет", 1 мая, на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке - туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем на севере и востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске днем +12...+14 °C, ночью +2...+4 °C. Ночью и утром в городе туман, на поверхности почвы заморозки до -1 °C.

В Атырауской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха в дневное время составит +20...+22 °C, ночью +7...+9 °C.

На юге и в центре Мангистауской области ночью и утром ожидается туман. В Актау без осадков. Днем температура воздуха составит +16...+18 °C, ночью прогнозируется +8...+10 °C.

На севере и востоке Актюбинской области прогнозируют порывы северного и северо-западного ветра 15–18 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем +16...+18 °C, ночью +4...+6 °C. Днем ожидаются порывы ветра до 15 м/с.