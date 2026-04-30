Сейчас специалисты проводят подготовительные работы и готовят почву. Если погода будет благоприятной, высадку растений начнут в начале мая.

На озеленение и уход за растениями в 2025–2026 годах из бюджета выделили 810 миллионов тенге. Работы будет выполнять местная компания - ТОО "ДокаСтройКом".

В акимате сообщили, что подрядчик займётся:

покосом травы на газонах, обочинах и разделительных полосах;

уборкой мусора и очисткой территорий для озеленения;

содержанием газонов: подготовкой почвы, посевом, внесением грунта и уходом;

уходом за цветниками: посадкой, прополкой, рыхлением, удобрением и укрытием растений на зиму;

поливом зелёных насаждений;

установкой и обслуживанием систем автополива.

В общую сумму входят закупка посадочного материала, подготовка почвы, внесение удобрений, установка поливочных систем, а также дальнейший уход за растениями.

При выборе растений учитывают климат Уральска. Для посадки подбирают зимостойкие растения, устойчивые к жаре, засухе и сильным морозам.

Какие растения высадят:

Однолетние цветы: газания, петуния, сальвия, целозия, бархатцы, колеус, портулак и другие.

Многолетние растения: лапчатка, спирея японская, пузыреплодник, форзиция, декоративные злаки, гортензия и другие.

Самыми устойчивыми к местному климату считаются лаванда, котовник, лапчатка, спирея японская, пузыреплодник, форзиция, декоративные злаки и гортензия.

Где сажают цветы в первую очередь

Посадочный материал закупают у специализированных поставщиков - как местных, так и привозных. К разработке схем озеленения привлекли агрономов. Сейчас для весенней посадки используют растения из более тёплых регионов. Основное внимание уделят общественным пространствам, центральным улицам и местам с высокой проходимостью. В их числе площадь Абая, улица Казыбек би, сквер Кунаева и монумент "Стелла".

В акимате отметили, что сроки посадки будут зависеть от погодных условий. Это связано с риском весенних заморозков, которые могут повредить саженцы.

- За однолетними цветами предусмотрены регулярный полив, подкормка и замена погибших растений. Многолетники будут укрывать на зиму и подбирать сорта, адаптированные к местному климату. Уход за растениями включает полив, прополку, рыхление, обрезку и защиту от повреждений. Работы будут проводить по утверждённому графику с учётом погодных условий. Контроль за их выполнением возложен на подрядчика и специалистов отдела, - сообщили в городском акимате.

По условиям технической спецификации, если после посадки растения погибнут, подрядчик обязан восстановить их за свой счёт в течение 30 дней. В случае повреждения клумб из-за вандализма создадут специальную комиссию для оценки ущерба, после чего проведут восстановительные работы.

