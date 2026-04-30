Казахстан встречает День единства с новым демографическим рекордом: численность населения страны превысила 20,5 миллиона человек. Актуальные данные на весну 2026 года опубликовало Бюро национальной статистики, представив детальный портрет этнического многообразия республики.

Кто живет в Казахстане: топ-15 этносов

На начало года самой многочисленной этнической группой остаются казахи - их в стране более 14,6 миллиона. Вторую строчку занимают русские (2,9 млн человек), а замыкают тройку лидеров узбеки, чья численность вплотную приблизилась к отметке в 700 тысяч.

В десятку крупнейших этнических групп также вошли украинцы, уйгуры, немцы, татары, азербайджанцы, корейцы и турки. Суммарно в стране проживают представители десятков национальностей, формируя уникальный демографический ландшафт.

География расселения: где и кого больше

Статистика выявила интересные региональные закономерности. Так, Туркестанская область стала главным центром притяжения сразу для двух крупных этносов: здесь проживает рекордное количество казахов (1,6 млн) и узбеков (404 тысячи).

Алматы сохраняет статус самого мультикультурного мегаполиса. В южной столице зафиксирована крупнейшая концентрация русских (428 тысяч) и уйгуров (124 тысячи человек).

Региональные особенности

Другие этносы распределились по стране более точечно. Например, Костанайская область традиционно остается регионом с самой высокой численностью украинцев - здесь их проживает порядка 83 тысяч.

Всего же на 1 марта 2026 года в Казахстане официально зарегистрировано 20 532 240 жителей. Праздник единства, который страна отмечает 1 мая, подчеркивает стабильность этой сложной, но гармоничной структуры населения.