Всего в городе 44 цветника общей площадью 28 тысяч квадратных метров.

По данным городского акимата, на 2025-2026 годы на уход и посадку многолетних и однолетних растений из бюджета выделили 810 миллионов тенге. Рыхлением почвы, поливом и выкашиванием газонов будет заниматься ТОО "ДокаСтройКом". Также они будут удобрять почву, высаживать цветы и устанавливать автоматический полив.

Всего в Уральске 44 цветника общей площадью 28 тысяч квадратных метров.

Напомним, что с 2022 года озеленением и содержанием газонов и клумб города занимался ТОО "Шымкент жасыл кала". Договор был составлен на три года. Из городского бюджета с 2022 по 2024 годы выделено 1,6 миллиарда тенге.

В 2025 году им на смену пришли ТОО "Нуртем". Компания тогда получила за свои услуги 250 миллионов тенге.