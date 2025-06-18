В городе работают две компании по озеленению.

В миллиард тенге обойдется посадка и уход за деревьями и цветами в Уральске в 2025-2026 годах

Уральск всегда славился своей зеленью. Многочисленные деревья и кустарники придают городу свою изюминку. Однако время от времени горожане становятся свидетелями того, что многолетние деревья срубаются. Например, уральцев потрясла недавняя вырубка деревьев по проспекту Назарбаева, улицам Датова и Нурпеисовой. Тогда власти города объяснили, что они уже изжили свой срок и представляют опасность. Позже на месте вырубленных деревьев посадили новые саженцы и пообещали за ними ухаживать.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что на сегодняшний день в городе уже высадили 18 875 деревья, в том числе 1635 саженцев высадили вдоль автомобильных дорог, 168 - в зеленой зоне, 72 - на территории учреждений. В поселке Зачаганске высадили 500 пирамидальных тополей, в поселке Круглозерное - 50 пирамидальных тополей, 20 татарских кленов, в Желаевском сельском округе - 149 пирамидальных тополей, в поселке Деркул появились 800 пирамидальных тополей.

А вот около частных жилых домов Уральска высадили пять тысяч саженцев деревьев. На улицах имени С. Датова, Гагарина и проспектов Н.Назарбаева и Абая высажено 12 тысяч зеленых насаждений - это вяз мелколистный в виде живой изгороди, еще 297 появились вдоль других улиц города - это ель, пирамидальный тополь, вяз, рябина, горная сосна, каштан, липа, рябина, береза белая.

Отметим, что подрядной организацией по уходу и посадке деревьев является ТОО «Нуртем». А вот за многолетними и однолетними зелеными насаждениями города ухаживают сотрудники ТОО «ДокаСтройКом».

Кроме этого, на территории города насчитываются 44 цветника, общая площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров. На 4 869 квадратных метрах высаживают однолетние растения, на 23 131 квадратном метре - многолетние. Власти города также планируют уложить газон на площади 50 тысяч квадратных метров с системой автоматического полива. Газоны будут располагаться на следующих участках:

правый поворот улицы С. Датова с улицы Гагарина;

правый поворот улицы С. Датова по улице Абулхаир;

правый поворот улицы Айтиева по улице Абая;

на обочину проспекта Абая; 5. на обочину улицы Гагарина;

на обочину улицы С. Датовой;

на обочину улицы Абулхаир хана;

на обочине улицы Курмангазы планируется засеять газон.

К слову, с подрядными организациями заключен договор сразу на два года. За уход и посадка деревьев по городу Уральск за 2025 и 2026 годы ТОО «Нуртем» получила 250 миллионов тенге. А за текущее содержание многолетних и однолетних зеленых насаждений в течение 2025 и 2026 годов ТОО «ДокаСтройКом» выделили из бюджета 810,6 миллиона тенге.

В акимате Уральска отметили, что на сегодня основные работы по высадке цветов в городе проделаны. Полностью завершить работу власти обещают до конца июня.