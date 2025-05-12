В минувшие выходные жители Уральска стали свидетелями вырубки деревьев прямо в центре города. Зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Люди искренне недоумевали, почему вполне здоровые и молодые деревья подлежат уничтожению.

– Так жалко наблюдать за тем, как спиливают красивые многолетние деревья. Они ведь были частью города. Чтобы вырастить подобные насаждения понадобится не один десяток лет. Надеемся, что акимат сдержит обещание и на их местах появятся другие деревья, - отметила жительница города Алуа.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в решением областного маслихата, а так же распоряжением акима города создана экологическая рабочая группа, в состав которой входят депутаты, чиновники, акимы сельских округов и экоактивисты.

Цель рабочей группы — предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизация экологического ущерба на территории города, а также содействие санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

– Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе Уральске, являются важной частью повышения качества жизни и охраны окружающей среды. Для этого производится вырубка старых и аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, а также для транспортных средств. Все работы по вырубке проводятся с соблюдением требований безопасности и с применением эффективных методов, - сообщили в акимате города.

Инвентаризация зеленых насаждений будет проводиться на 10 улицах города. В ближайшее время коммунальщики будут вырубать аварийные, многолетние и гнилые деревья, а так же обрезать сухие ветки. Власти пообещали, что на месте вырубленных деревьев будут высажены новые, здоровые саженцы. В акимате заверили, подрядная организация будет ухаживать за ними и своевременно поливать. Так, на улицах Уральска появятся более пяти тысяч новых саженцев различных деревьев: сосна, ель, тополь, береза, рябина, липа, ясень, каштан, сирень. Они, по словам специалистов, наиболее устойчивы к местному климату.

Кроме того, вдоль обочин дорог появятся декоративные зеленые насаждения: кустовой можжевельник, вяз мелколистный, жимолость, житняк и другие. Посадкой зеленых насаждений занимается ТОО «Нур Тем». Именно эта компания будет заниматься санитарным обслуживанием зеленых насаждений.