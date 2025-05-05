Корпорация Xiaomi представила седьмой ежегодный Отчёт по вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) за 2024 год, вновь подтвердив свою приверженность принципам устойчивого развития, основанную на ключевых базовых технологиях. В документе подробно освещаются достижения Xiaomi в обеспечении доступности технологий, борьбе с изменением климата и адаптации к нему, а также в области переработки и повторного использования ресурсов.

Лидерство в области базовых технологий

Xiaomi представила новую стратегию устойчивого развития, основанную на базовых технологиях, на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре 2024 года. Компания сделала особый акцент на создании инклюзивных продуктов, обеспечении равного доступа к технологиям, а также на развитии экосистемы «Человек × Автомобиль × Дом», которая предлагает потребителям устойчивый и умный образ жизни.

В 2024 году ежегодные инвестиции Xiaomi в исследования и разработки достигли 24,1 млрд юаней, а общее количество поданных патентных заявок по всему миру превысило 42 000. Численность команды по исследованиям и разработкам составила 21 190 сотрудников, что эквивалентно 48,5% общего штата компании. Ожидается, что совокупные инвестиции Xiaomi в исследования и разработки за первые пять лет десятилетия 2020–2030 годов превысят 100 млрд юаней.

В прошлом году начали работу умная фабрика Xiaomi (Xiaomi Smart Factory) и завод по производству электромобилей Xiaomi (Xiaomi EV Factory). На этих предприятиях используются технологии промышленного интернета и искусственного интеллекта для обеспечения эффективного, экологически чистого и устойчивого производства.

Благодаря собственным разработкам в области аппаратного и программного обеспечения, а также применению передовых технологий, на умной фабрике Xiaomi внедрены гибкие производственные линии, автоматизированная логистика и система управления «облако — периферия — устройство». В результате уровень автоматизации производственных линий на фабрике достиг 81%, что значительно превышает средний показатель по отрасли.

Доступность технологий

Xiaomi стремится обеспечить равные и инклюзивные возможности цифрового взаимодействия для каждого пользователя, включая людей с особыми потребностями. В 2024 году компания продолжила расширять комплексную поддержку доступности. Основное внимание было уделено таким группам пользователей, как люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Xiaomi представила функции извлечения текста, автоматические субтитры в реальном времени и управление с помощью жестов.

Так, компания усовершенствовала функцию TalkBack — голосового помощника, разработанного для людей с нарушениями зрения, — упростив её работу за счёт интеграции технологии оптического распознавания символов (OCR), реализованной в системе искусственного интеллекта Xiaomi HyperOS. Это позволило обеспечить точное распознавание текста на изображениях и его озвучивание в реальном времени, создавая для пользователей полноценную альтернативу чтению.

В последней версии операционной системы Xiaomi HyperOS 2 функция автоматических субтитров ИИ-ассистента была бесшовно интегрирована с функцией звукового распознавания Xiaomi. В результате точность транскрипции достигла 93%.

Xiaomi также разрабатывает технологии, ориентированные на потребности пожилых людей. В 2024 году компания совместно с рядом учреждений запустила инициативу «Забота о здоровье и безопасности пожилых людей и развитие доступной среды», направленную на разработку стандартов, продуктов, приложений и решений для повышения безопасности и качества жизни пожилых пользователей.

Борьба с изменением климата и адаптация к нему

Помимо установления собственных целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), компания Xiaomi требует от партнёров по цепочке поставок смартфонов разработки аналогичных целей и планов по использованию возобновляемых источников энергии.

К 2030 году поставщики, работающие в сегменте смартфонов, должны ежегодно обеспечивать среднее сокращение углеродных выбросов не менее чем на 5% (базовый год — 2024-й), а также достичь уровня использования электроэнергии из возобновляемых источников не ниже 25%.

К 2050 году от всех поставщиков смартфонного бизнеса Xiaomi потребуется переход на 100% использование электроэнергии из возобновляемых источников.

К концу 2024 года Xiaomi завершила расчёт углеродного следа за полный жизненный цикл для 18 репрезентативных продуктов: 13 устройств в категории смартфонов и планшетов, одного носимого устройства и четырёх устройств для умного дома. Компания также совместно с независимыми организациями, специализирующимися на учёте и сертификации выбросов парниковых газов, разработала процесс оценки углеродного следа для своих смартфонов.

Меры по реагированию на изменение климата были внедрены во всех бизнес-процессах Xiaomi, включая офисную деятельность, производство и изготовление продукции, логистику и транспортировку, работу магазинов и управление цепочкой поставок.

В прошлом году бизнес-операции Xiaomi, находящиеся в пределах операционных границ компании, получили сертификат соответствия стандарту ISO 50001 (Система энергетического менеджмента) и успешно прошли ежегодный надзорный аудит.

Кроме того, Xiaomi активно продвигала использование морского и железнодорожного транспорта в качестве альтернативы авиаперевозкам. В 2024 году эти усилия позволили сократить выбросы углерода Группы на 3 378 тонн.

Переработка и повторное использование

Xiaomi реализует программы переработки электронных отходов по всему миру, используя многоуровневый подход, включающий обмен старых устройств на новые, восстановление техники, утилизацию устройств и запасных частей, а также внутреннюю закупку прототипов. Компания планирует переработать в общей сложности 38 000 тонн электронных отходов в период с 2022 по 2026 год и к концу 2024 года уже достигла 95,94% от запланированного объёма.

На материковой части Китая в рамках программы обмена было переработано более 1,3 миллиона использованных устройств. Программы обмена также были запущены в девяти зарубежных странах и регионах, где было обработано 23 353 заявки на обмен.

Группа расширила бизнес по восстановлению техники, включив в него ноутбуки, проекторы и мониторы. В 2024 году компания восстановила более 130 000 устройств, что на 4,7% больше по сравнению с 2023 годом.

Xiaomi также внедряет переработанные материалы в процесс проектирования и производства смартфонов, умных электромобилей и устройств для умного дома. Например, задняя панель смартфона Xiaomi 14T изготовлена из биоматериала, полученного из отходов лимонного производства, при этом половина используемого полиуретана произведена на основе био-сырья. В конструкцию литого среднего корпуса Xiaomi 14T интегрирован переработанный алюминий, а для производства акустических компонентов использованы переработанные алюминий, золото и медь.

На умной фабрике Xiaomi была внедрена система управления отходами с нулевым захоронением, которая сочетает переработку и эффективную утилизацию для минимизации отходов, отправляемых на полигоны. В 2024 году фабрика достигла коэффициента отклонения отходов (Waste Diversion Rate, WDR) на уровне 99,35% и получила сертификат системы управления отходами с нулевым захоронением от TÜV Rheinland с наивысшей мировой оценкой — три звезды.

Xiaomi продолжает стремиться к созданию передовых инноваций и быстрому движению к построению более устойчивого будущего.

Представленная информация является лишь основными моментами отчёта ESG за 2024 год. С полным текстом отчёта можно ознакомиться по ссылке.



