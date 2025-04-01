Партнерская программа TEMU 2025: Зарабатывайте до 50 млн ₸ в месяц!

Мы хотим рассказать вам о потрясающем сайте для онлайн-шоппинга Temu. Это суперкрутый сайт со множеством товаров, от одежды до товаров для дома, и все это по доступным ценам! Особенно это понравится тем, кто любит шоппинг по «вкусным» ценам.О TemuTemu, что означает Team Up, Price Down, – это компания электронной коммерции, которая объединяет потребителей с миллионами партнеров по мерчендайзингу, производителей и брендов с желанием помочь им. Temu старается предложить самые доступные качественные продукты, чтобы потребители и партнеры по мерчендайзингу могли осуществлять свои мечты в инклюзивно

Мы хотим рассказать вам о потрясающем сайте для онлайн-шоппинга Temu. Это суперкрутый сайт со множеством товаров, от одежды до товаров для дома, и все это по доступным ценам! Особенно это понравится тем, кто любит шоппинг по «вкусным» ценам.

О Temu

Temu, что означает Team Up, Price Down, – это компания электронной коммерции, которая объединяет потребителей с миллионами партнеров по мерчендайзингу, производителей и брендов с желанием помочь им. Temu старается предложить самые доступные качественные продукты, чтобы потребители и партнеры по мерчендайзингу могли осуществлять свои мечты в инклюзивной среде. Temu была основана в Бостоне, штат Массачусетс, в 2022 году.

Как использовать промокод Temu

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Эксклюзивный промокод TEMU:

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О партнерской программе TEMU

А если вы хотите заработать дополнительные деньги или у вас есть платформа или блог, то вам стоит обратить внимание на партнерскую программу TEMU. Это отличная сделка, в которой вы можете зарабатывать комиссии, продвигая товары.

Вы могли видеть, как многие делятся своими ссылками и кодами TEMU, но возможно вы не знали, что TEMU имеет партнерскую программу, к которой может присоединиться каждый. Если вы поклонник TEMU и хотите создать стабильный источник пассивного дохода или если вы инфлюенсер, который хочет монетизировать свой трафик, то вы не найдете ничего лучше, чем партнерская программа TEMU. С высоким потенциалом заработка до 50 000 000₸ в месяц, партнерская программа TEMU - это идеальный вариант для вас.

Сколько можно заработать с партнерской программой TEMU?









Вы можете заработать до 50 000 000₸ в месяц! Если вы заинтересованы в присоединении к партнерской программе TEMU, то вам будет приятно узнать, что она предлагает простую и прозрачную комиссионную политику.

Есть несколько способов заработать деньги:

Заработайте 3000₸ за каждого нового пользователя, который скачает приложение TEMU по вашей реферальной ссылке.

Получайте комиссию с каждой покупки, сделанной новыми зарегистрированными пользователями TEMU, которые переходят по вашей уникальной реферальной ссылке.

Ставка комиссии зависит от суммы покупки:

За покупки от 0₸ до 24 999.99₸ вы получите 10% комиссии

За покупки от 25 000₸ до 49 999.99₸ вы получите 20% комиссии

За покупки на сумму 50 000₸ и более вы получите 30% комиссии

Как начать с партнерской программой TEMU?

Как только вы зарегистрируетесь в партнерской программе TEMU, вы получите свою реферальную ссылку и код в своем аккаунта. Есть несколько способов начать зарабатывать:

Если вы инфлюенсер в социальных сетях, таких как TikTok, YouTube, Instagram или Facebook, вы можете распространять свою реферальную ссылку и код, публикуя контент для заработка комиссий. Обратите внимание на контент, который вы публикуете. Чем лучше контент, тем больше вовлеченность, а значит это приведет к более высокой конверсии!

Если вы блогер, то вы можете писать обзоры с SEO о продуктах TEMU или о партнерской программе TEMU, где вы можете размещать свою реферальную ссылку и код!

Если у вас есть сайт или вы редактор сайтов с купонами/сделками, которые имеют большой трафик, вы можете разместить баннер или статьи о сделках, чтобы больше людей видели вашу реферальную ссылку и код.

Любой другой способ или платформа, которые вы можете использовать для распространения своей реферальной ссылки и кода, если это соответствует политике партнерской программы TEMU.

Если вы ищите партнерскую программу с высокими ставками комиссий и хорошими доходами, то партнерская программа TEMU именно для тебя. Одна из лучших партнерских программ, которые вы можете найти в области аффилиативного маркетинга. Присоединяйтесь сейчас и начните зарабатывать комиссии на реферальных продажах!