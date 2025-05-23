Оренбуржье приглашает провести последние весенние выходные ярко и вкусно на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья».

Фестиваль проводится для популяризации гастрономической идентичности территории и туризма, знакомства с многонациональными кухнями региона.



В 2025 году гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» проводится уже в четвертый раз, его посетило более 60 000 человек. 24-25 мая на площади им. Ленина, г. Оренбург с 12:00 до 22:00 можно будет попробовать фермерскую продукцию, напитки и блюда степной кухни. Среди угощений для гостей мероприятия: дегтярный кофе, фруктовые и овощные коктейли, блюда узбекской, уйгурской, китайской кухонь и многое другое! Вход на фестиваль свободный.

В программе мастер-классы от шеф-поваров, дегустации, фотозоны, детская анимация, живая музыка, игры, подарки. Кроме того, гостей фестиваля будет ждать сюрприз - выступление легендарных музыкальных коллективов Jukebox Trio и Hi-Fi.

Также на фестивале пройдет ярмарка товаров и брендов, созданных предпринимателями и самозанятыми Оренбургской области «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье». Здесь можно будет приобрести уникальные изделия, артефакты приятных воспоминаний о посещении степной столицы от крафтовых мастеров.

На площади будет работать мобильный туристический информационный центр, где жители города и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять бесплатные информационные брошюры, туристические карты и спланировать яркий отпуск на предстоящий летний сезон по невероятным живописным местам Оренбургской области.

— В 2024 году Оренбуржье посетили более 1,2 млн гостей. В регионе доступны различные направления туризма: пешеходный, историко-культурный, экологический, событийный. У нас более 270 объектов размещения, свыше 250 интерактивных площадок и музеев, около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий. Самые популярные из них - пешеходный проект «Семь вершин степного Урала» и «Большая уральская тропа», автомобильные маршруты «Реликтовая жемчужина» и «Сила природы», соединяющий Оренбургскую область и Республику Башкортостан. Традиционно чаще всего туристы выбирают национальный парк «Бузулукский бор», заповедник «Оренбургский» и «Шайтан-Тау», курорт «Соленые озера». Последние несколько лет особую любовь завоевал событийный туризм. Стараемся проводить в регионе яркие, колоритные мероприятия, гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» одно из них, - рассказала Елена Здорова, исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Узнать больше о туризме в Оренбуржье и ознакомиться с программой фестиваля можно на туристическом портале Оренбургской области (https://travel.orb.ru).

Организаторами гастрономического фестиваля «Вкусы Оренбуржья» выступают Правительство Оренбургской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области (Центр «Мой бизнес» https://vk.com/poddergkaoren ), администрация г. Оренбурга по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».



















