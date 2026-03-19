На западе Казахстана 20 марта ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, местами до +17 °C.

По данным РГП «Казгидромет», 20 марта жителей Уральска ждёт солнечная погода. Днём температура воздуха будет держаться примерно на уровне +4 … +6 °C, а ночью опустится до -5 … -7 °C. Осадков не ожидается.

В Атырау также ожидается ясная погода. Днём температура воздуха поднимется до +14 … +16 °C, а ночью похолодает до 0 … +2 °C. Осадков не ожидается. Днём также возможно усиление ветра до 13 м/с.

В Актау прогнозируется переменная облачность, без осадков, а температура воздуха еще выше: днём до +15 … +17 °C, а ночью — около +6 … +8 °C.

В Актобе завтра будет прохладнее, но так же ясно. Днём температура воздуха составит примерно +7 … +9 °C, а к ночи опустится до -3 … -5 °C.