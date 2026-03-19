В департаменте полиции ЗКО сообщили, что во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 52-летнего мужчину. При обыске у него дома нашли и изъяли зип-пакеты с веществом растительного происхождения зелёного цвета с характерным запахом. По этому факту возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Другие подробности не разглашаются.

Полицейские напомнили, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических и психотропных веществ предусмотрено наказание — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.