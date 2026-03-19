Президент Касым-Жомарт Токаев 17 марта инициировал проведение амнистии в связи с принятием новой Конституции.

Как отмечается, она затронет лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения, не представляющие серьёзной угрозы для общества и государства.

При этом впервые в истории страны рассматривается возможность административной амнистии — речь идёт о полном или частичном списании неисполненных штрафов для физических лиц.

Сейчас МВД РК совместно с Министерством юстиции разрабатывают механизм реализации. Категории граждан, перечень правонарушений и порядок списания штрафов определят при подготовке законопроекта.

При этом амнистия не коснётся лиц, совершивших тяжкие преступления — в том числе террористические, экстремистские, коррупционные, преступления против несовершеннолетних, а также пытки. Также она не распространяется на рецидивистов и лиц, скрывающихся от правосудия.

Принять закон об амнистии планируется до конца текущей парламентской сессии.