20 марта наступает астрономическая весна — Солнце переходит в знак Овна. Это событие называют точкой перезапуска: у многих появляется энергия для перемен, новых планов и активных действий. Астрологи LadyMail рассказали, что принесёт это равноденствие и как лучше использовать его энергию.
В этом году равноденствие проходит в более благоприятной астрологической обстановке, чем в 2025-м. Тогда на ситуацию влияли сразу несколько ретроградных планет, а сейчас фон заметно спокойнее и продуктивнее.
Что изменится этой весной
Переход Солнца в Овна символизирует начало нового цикла. Это время, когда хочется двигаться вперёд, запускать проекты и принимать решения.
При этом влияние равноденствия не ограничивается одним днём — его энергия ощущается примерно в течение 10–12 дней.
Астрологи отмечают, что важную роль играет и движение планет:
Юпитер уже вышел из ретроградной фазы — это усиливает оптимизм и открывает новые возможности.
Венера находится в сильной позиции, что положительно влияет на финансы и отношения.
Сатурн формирует благоприятный аспект, помогая ставить и достигать серьёзные цели.
С чем стоит быть осторожнее
Несмотря на общий позитивный фон, есть нюанс — влияние ретроградного Меркурия.
Он завершает своё движение только 21 марта, поэтому в дни равноденствия лучше избегать:
подписания важных документов;
серьёзных переговоров;
крупных покупок.
Эксперты советуют отложить такие решения на 22–23 марта, когда ситуация станет более стабильной.
Что лучше сделать в эти дни
Период равноденствия — хорошее время не для резких стартов, а для подготовки:
завершить отложенные дела;
навести порядок в задачах и планах;
избавиться от лишнего — как в делах, так и в окружении;
составить чёткий план действий на ближайшие недели.
Это позволит начать новые проекты уже на «чистой базе».
Почему это важный период
В 2026 году астрологический фон в целом считается более активным и благоприятным. Дополнительное влияние оказывает переход Нептуна в Овна — он задаёт тренд на ближайшие годы, усиливая сочетание интуиции и действий.
Итог
Весеннее равноденствие в этом году даёт ощущение старта: можно не откладывать перемены на потом.
Главное — использовать первые дни для планирования и завершения старых дел, а уже после 22 марта переходить к активным действиям.