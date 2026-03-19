Весеннее равноденствие запускает период перемен и новых возможностей — но действовать лучше не сразу.

20 марта наступает астрономическая весна — Солнце переходит в знак Овна. Это событие называют точкой перезапуска: у многих появляется энергия для перемен, новых планов и активных действий. Астрологи LadyMail рассказали, что принесёт это равноденствие и как лучше использовать его энергию.

В этом году равноденствие проходит в более благоприятной астрологической обстановке, чем в 2025-м. Тогда на ситуацию влияли сразу несколько ретроградных планет, а сейчас фон заметно спокойнее и продуктивнее.

Что изменится этой весной

Переход Солнца в Овна символизирует начало нового цикла. Это время, когда хочется двигаться вперёд, запускать проекты и принимать решения.

При этом влияние равноденствия не ограничивается одним днём — его энергия ощущается примерно в течение 10–12 дней.

Астрологи отмечают, что важную роль играет и движение планет:

Юпитер уже вышел из ретроградной фазы — это усиливает оптимизм и открывает новые возможности.

Венера находится в сильной позиции, что положительно влияет на финансы и отношения.

Сатурн формирует благоприятный аспект, помогая ставить и достигать серьёзные цели.

С чем стоит быть осторожнее

Несмотря на общий позитивный фон, есть нюанс — влияние ретроградного Меркурия.

Он завершает своё движение только 21 марта, поэтому в дни равноденствия лучше избегать:

подписания важных документов;

серьёзных переговоров;

крупных покупок.

Эксперты советуют отложить такие решения на 22–23 марта, когда ситуация станет более стабильной.

Что лучше сделать в эти дни

Период равноденствия — хорошее время не для резких стартов, а для подготовки:

завершить отложенные дела;

навести порядок в задачах и планах;

избавиться от лишнего — как в делах, так и в окружении;

составить чёткий план действий на ближайшие недели.

Это позволит начать новые проекты уже на «чистой базе».

Почему это важный период

В 2026 году астрологический фон в целом считается более активным и благоприятным. Дополнительное влияние оказывает переход Нептуна в Овна — он задаёт тренд на ближайшие годы, усиливая сочетание интуиции и действий.

Итог

Весеннее равноденствие в этом году даёт ощущение старта: можно не откладывать перемены на потом.

Главное — использовать первые дни для планирования и завершения старых дел, а уже после 22 марта переходить к активным действиям.