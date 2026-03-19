Составлен рейтинг крупнейших налогоплательщиков торговой отрасли Казахстана.

Торговля остаётся одной из ключевых отраслей экономики Казахстана и продолжает усиливать свои позиции. По итогам 2025 года её доля в валовом внутреннем продукте достигла 19,2% — против 16,4% тремя годами ранее. Такие данные приводит аналитический портал FinProm.kz.

Как отмечается, сектор не только формирует внутренний рынок и обеспечивает занятость, но и активно поддерживает малый и средний бизнес. Кроме того, торговля остаётся одним из крупнейших источников пополнения бюджета.

В 2025 году рост отрасли составил 8,9% — это один из самых высоких показателей среди всех сфер экономики.

Лидером среди налогоплательщиков в торговле стал маркетплейс Kaspi.kz. За год компания перечислила в бюджет 138,4 миллиарда тенге. За последние три года сумма налогов выросла более чем в два раза.

На втором месте — Тойота Мотор Казахстан с показателем 125,3 миллиарда тенге. Компания занимается поставками автомобилей, запчастей и сервисным обслуживанием.

Третью строчку занимает Coca-Cola Алматы Боттлерс, перечислившая 61,6 миллиарда тенге налогов.

В десятку крупнейших налогоплательщиков также вошли:

• ТОО «Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг»: 42,5 млрд тенге налогов в 2025 году. Компания является частью международной группы BAT и занимается дистрибуцией брендов сигарет и систем нагревания табака (glo).

• ТОО «АСБИС Казахстан»: 31 млрд тенге. Компания входит в международный холдинг ASBIS Group, являющийся крупнейшим дистрибьютором IT-продуктов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA).

• ТОО «Иностранное предприятие „Борусан Макина Казахстан“»: 27,2 млрд тенге. Организация предоставляет комплексные решения для строительной, обрабатывающей, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей: продажу и аренду спецтехники, продажу и обслуживание энергетических систем, сервис, запчасти.

•ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia»: 26,6 млрд тенге. Это официальное представительство компании Samsung в Казахстане и странах Центральной Азии. Компания занимается оптовой и розничной торговлей широким ассортиментом электроники и бытовой техники.

•ТОО «KDV Казахстан»: 23,1 млрд тенге. Компания является официальным дистрибьютором российского холдинга KDV Group в Казахстане. Она специализируется на оптовой торговле продуктами питания, включая кондитерские изделия и снеки.

• ТОО «Eurasian Machinery»: 23 млрд тенге. Это один из крупнейших поставщиков специализированной техники (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков, дорожной техники и многого другого) для горнодобывающей, строительной и нефтегазовой отраслей в Казахстане и Центральной Азии.

• ТОО «Magnum Cash&Carry»: 20,7 млрд тенге. Это крупнейшая торгово-розничная сеть в Казахстане.

Всего крупнейшие компании отрасли перечислили в бюджет более 690 млрд тенге налогов.

Эксперты отмечают, что такие показатели подтверждают: торговля остаётся не только одной из крупнейших отраслей экономики, но и важным источником доходов государства.

Рост потребительского рынка, развитие онлайн-торговли и цифровизация, как ожидается, будут и дальше усиливать роль сектора в экономике страны.