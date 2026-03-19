Подрядная организация выполняет работы поэтапно, охватывая все улицы города.

В Уральске в усиленном режиме ведутся работы по очистке дорожных знаков и светофоров. Об этом сообщили в отделе ЖКХ города.

– Работы проводятся непрерывно — как в дневное, так и в ночное время. Основная цель — обеспечить безопасность дорожного движения, а также улучшить видимость дорожных знаков и светофорных объектов, приведя их в надлежащее состояние, - отметил руководитель сектора отдела ЖКХ Уральска Арман Таскалиев.

Подрядная организация выполняет работы поэтапно, охватывая все улицы города. В первую очередь внимание уделяется магистральным улицам с интенсивным движением транспорта.

В акимате подчеркнули, что эти меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и создание безопасной и комфортной среды для жителей города.