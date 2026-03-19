Во втором туре выборов мэра во французском городе Арси-сюр-Об участвуют кандидаты, чьи фамилии вызвали ажиотаж в соцсетях.

Небольшой французский город Арси-сюр-Об неожиданно оказался в центре внимания соцсетей из-за предстоящих выборов мэра. Поводом стали фамилии кандидатов, которые пользователи сочли необычными, сообщает Русская служба BBC.

Во втором туре за пост главы города борются действующий мэр Шарль Итлер (Charles Hittler) и его соперник Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Именно созвучие их фамилий с известными историческими и политическими фигурами вызвало волну шуток и обсуждений в интернете.

Сам Итлер признался, что привык к подобным реакциям, но сейчас ситуация вышла из-под контроля.

— Полное сумасшествие. Я всю жизнь время от времени слышу шутки насчет своей фамилии. Иногда мне пририсовывали усики на предвыборных плакатах. Но это ерунда, — рассказал он.

По словам мэра, в последние дни в сети начали появляться публикации, в которых ситуация преподносится с искажениями.

— Но сейчас дело зашло уж слишком далеко. Я видел в интернете статьи про то, что, мол, 37% жителей Арси — гитлеровцы. Жена плачет, — добавил он.

Итлер объяснил, что его фамилия имеет историческое происхождение. Его семья родом из Эльзаса — региона, который ранее находился под влиянием Германии. После Второй мировой войны родители рассматривали возможность смены фамилии, однако отказались из-за сложной и затратной процедуры.

Соперник Итлера, 28-летний Антуан Рено-Зелински, также сталкивается с вопросами о своей фамилии.

— Меня часто спрашивают, не родственник ли я Зеленскому, на что мне приходится отвечать, что нет, — говорил он.

При этом кандидат отмечает, что не придает этому большого значения.

— Я понимаю, почему людям это кажется забавным. Мне лично это не смешно, но и не беспокоит. Лучше бы люди говорили об Арси по другим причинам, но так мы хотя бы оказались «на карте», — отметил Зелински.

Несмотря на внимание в соцсетях, сами кандидаты подчеркивают, что хотели бы, чтобы обсуждение было сосредоточено на проблемах города, а не на их фамилиях.

Второй тур выборов должен определить нового мэра города.