Небольшой французский город Арси-сюр-Об неожиданно оказался в центре внимания соцсетей из-за предстоящих выборов мэра. Поводом стали фамилии кандидатов, которые пользователи сочли необычными, сообщает Русская служба BBC.
Во втором туре за пост главы города борются действующий мэр Шарль Итлер (Charles Hittler) и его соперник Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Именно созвучие их фамилий с известными историческими и политическими фигурами вызвало волну шуток и обсуждений в интернете.
Сам Итлер признался, что привык к подобным реакциям, но сейчас ситуация вышла из-под контроля.
— Полное сумасшествие. Я всю жизнь время от времени слышу шутки насчет своей фамилии. Иногда мне пририсовывали усики на предвыборных плакатах. Но это ерунда, — рассказал он.
По словам мэра, в последние дни в сети начали появляться публикации, в которых ситуация преподносится с искажениями.
— Но сейчас дело зашло уж слишком далеко. Я видел в интернете статьи про то, что, мол, 37% жителей Арси — гитлеровцы. Жена плачет, — добавил он.
Итлер объяснил, что его фамилия имеет историческое происхождение. Его семья родом из Эльзаса — региона, который ранее находился под влиянием Германии. После Второй мировой войны родители рассматривали возможность смены фамилии, однако отказались из-за сложной и затратной процедуры.
Соперник Итлера, 28-летний Антуан Рено-Зелински, также сталкивается с вопросами о своей фамилии.
— Меня часто спрашивают, не родственник ли я Зеленскому, на что мне приходится отвечать, что нет, — говорил он.
При этом кандидат отмечает, что не придает этому большого значения.
— Я понимаю, почему людям это кажется забавным. Мне лично это не смешно, но и не беспокоит. Лучше бы люди говорили об Арси по другим причинам, но так мы хотя бы оказались «на карте», — отметил Зелински.
Несмотря на внимание в соцсетях, сами кандидаты подчеркивают, что хотели бы, чтобы обсуждение было сосредоточено на проблемах города, а не на их фамилиях.
Второй тур выборов должен определить нового мэра города.