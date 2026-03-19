Мужчина не уведомил казахстанские власти о получении российского паспорта и не сдал удостоверение личности.

Как установил суд, мужчина ранее был гражданином Казахстана, однако 29 октября 2025 года получил российское гражданство. При этом он не уведомил об этом казахстанские органы в установленный законом срок — в течение 30 дней, а также не сдал удостоверение личности.

Нарушение выявили 13 марта 2026 года, когда он въехал в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Жанибек».

На суде мужчина признал вину и пояснил, что не знал о необходимости уведомления и сдачи документов. Также он отметил, что не имеет близких родственников в Казахстане и не может оплатить штраф.

Суд признал его виновным по статье 496 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве» и назначил наказание в виде выдворения за пределы Казахстана.

Постановление пока не вступило в законную силу.