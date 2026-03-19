В Атырау около 5 тысяч человек вышли на праздничный парад в День национальной одежды.

18 марта в Казахстане отмечают День национальной одежды – пятый день общенациональной декады Наурызнама. В этот день улицы города наполнились атмосферой праздника: жители в ярких национальных костюмах прошли праздничным шествием от проспекта султана Бейбарыса до площади имени Исатая и Махамбета.

— Мероприятие организовано с целью популяризации проведения таких парадов в других регионах страны. В нём приняли участие жители и гости города, государственные служащие, представители различных компаний, предприниматели, — сказал заместитель акима города Атырау Ердоc Абдисаттаров.

Участники праздничного шествия выразили уважение к традициям, культуре и богатому наследию казахского народа.

— На парад национальной одежды мы приехали всей семьей. Я специально привела детей, чтобы они почувствовали атмосферу казахского колорита. Наша задача – через традиции и обычаи передать будущим поколениям национальные ценности, — поделилась своими впечатлениями жительница города Альбина Джунусова.

— Я очень рада, что с каждым годом такие мероприятия объединяют наш народ. Когда забытое старое возрождается, это наполняет нас гордостью. Пусть в Казахстане всегда будет мир и согласие, — сказала жительница города Гульсим Жаксылыкова.

Парад завершился концертной программой на площади имени Исатая и Махамбета с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады. Отметим, что такое шествие в Атырау проходит уже третий раз.