На момент героического поступка сержанту было всего 24 года.

21 марта 2019 года на берегу реки Урал в городе Атырау 24-летний Шалхар Акымгалиев погиб, совершив настоящий подвиг. В этом году исполняется 7 лет со дня его героического поступка. В департаменте полиции ЗКО почтили его память, отметив, что имя Шалхара навсегда останется символом мужества, самоотверженности и служения людям.

Напомним, Шалхар погиб, спасая девушку, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с моста. Полицейский бросился в холодную воду и смог её спасти, но сам был унесён течением. Позже его тело нашли ниже по течению реки.