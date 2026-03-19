Подавать документы на перевод теперь можно во время каникул.

В Казахстане внесли изменения в правила перевода школьников из одной школы в другую. Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра просвещения, сообщает Zakon.kz.

Изменения касаются организаций образования, реализующих программы начального, основного среднего и общего среднего образования. При этом они не распространяются на специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и школы-интернаты для одарённых в спорте детей республиканского, областного уровня, а также городов республиканского значения и столицы.

Согласно обновлённым нормам, подавать документы на перевод можно в каникулярный период. Однако предусмотрены исключения.

Перевод в другое время допускается в следующих случаях:

при наличии вступившего в законную силу решения суда;

при переезде внутри населённого пункта или в другой населённый пункт (при наличии документов на жильё);

при выезде за пределы Казахстана;

если ребёнок стал жертвой или свидетелем насилия, жестокого обращения или травли (буллинга).

Подать документы можно через портал электронного правительства или при личном обращении в организацию образования на бумажном носителе.

Услуга оказывается в рамках государственной услуги по приёму документов для перевода детей между школами.

Приказ вступит в силу с 27 марта 2026 года.